Стартував перший цільовий збір UNITED24 – на рентгенапарати

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск першого цільового збору UNITED24 – на рентгенапарати.

“Будемо збирати кошти сьогодні під час благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar в Берліні. Ми використовуємо кожну можливість, щоб отримати допомогу та підтримку України від світової спільноти”, – йдеться у повідомленні.

Телемарафон стартував о 21:00 за Києвом.

На всі отримані під час ефіру донейти придбають рентгенівські хірургічні системи C-arm для медичних закладів у 12 областях України. Завдяки такому обладнанню медики зможуть виявляти осколкові поранення й оперативніше надавати необхідну допомогу важкопораненим.

Вартість одного апарату – понад $100 000.

“Це перший цільовий збір на UNITED24, коли ми збираємо кошти на конкретні потреби. Далі будемо додавати нові лоти”, – додали у Мінцифрі.

Нагадаємо, за рахунок коштів, які надійшли на платформу United24, закупили 35 апаратів штучної вентиляції легень.