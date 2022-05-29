Українські бійці знищили на сході 39 окупантів, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 29 травня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 39 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, українські захисники за сьогодні знищили:
- БМП – 1;
- БТР – 1;
- ББМ – 5;
- артилерійських систем – 2;
- АТТ – 3;
- паливозаправників – 1;
- БПЛА – 3.
Нагадаємо, у Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів.