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Українські бійці знищили на сході 39 окупантів, - ОТУ "Схід"

Російські окупанти також втратили склад з боєприпасами.

Українські бійці знищили на сході 39 окупантів, - ОТУ "Схід"
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Сьогодні, 29 травня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 39 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, українські захисники за сьогодні знищили:

  • БМП – 1;
  • БТР – 1;
  • ББМ – 5;
  • артилерійських систем – 2;
  • АТТ – 3;
  • паливозаправників – 1;
  • БПЛА – 3.

Нагадаємо, у Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів.

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