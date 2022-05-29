Українські бійці знищили на сході 39 окупантів, - ОТУ "Схід"

Російські окупанти також втратили склад з боєприпасами.

Сьогодні, 29 травня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 39 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, українські захисники за сьогодні знищили:

БМП – 1;

БТР – 1;

ББМ – 5;

артилерійських систем – 2;

АТТ – 3;

паливозаправників – 1;

БПЛА – 3.

Нагадаємо, у Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів.