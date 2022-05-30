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ЗСУ відбили сьогодні на Донбасі 14 атак ворога

Українські військові знищили 2 артилерійські системи та 11 одиниць бойової броньованої техніки.

ЗСУ відбили сьогодні на Донбасі 14 атак ворога
Фото: facebook.com/JFTaskForce

Українські захисники угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні на Донбасі 14 атак ворога. 

Про це йдеться на сторінці Угруповання у соцмережі Facebook.

Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 2 артилерійські системи;
  • 11 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу “Куб”.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Знищили 22 танка, одну одиницю спеціальної техніки, 17 артилерійських систем, 67 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом). 

Підрозділи ППО збили ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.

Нагадаємо, у неділю, 29 травня окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Зруйнувано і пошкоджено 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури. Відомо про трьох загиблих.

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