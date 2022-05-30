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До України прибула нова очільниця МЗС Франції Катрін Колонна

Кілька днів тому до Києва її запросив український колега. 

До України прибула нова очільниця МЗС Франції Катрін Колонна
Катрін Колонна
Фото: Catherine Colonna

Нова очільниця міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула з візитом до України.

Фотографію на тлі потягу Укрзалізниці пані міністр оприлюднила в Twitter.

"Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові", – зазначила вона. 

Колонна очолила МЗС 20 травня цього року. Візит до України є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу. 

26 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою французькою колегою. Пані міністр засвідчила продовження підтримки. Сторони погодились із необхідністю посилення санкційного тиску на Росію включно з нафтовим ембарго. Обговорили також надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. 

Кулеба під час розмови запросив колегу до України. 

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