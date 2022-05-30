До України прибула нова очільниця МЗС Франції Катрін Колонна

Кілька днів тому до Києва її запросив український колега.

Нова очільниця міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула з візитом до України.

Фотографію на тлі потягу Укрзалізниці пані міністр оприлюднила в Twitter.

"Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові", – зазначила вона.

Колонна очолила МЗС 20 травня цього року. Візит до України є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу.

En #Ukraine, pour marquer le soutien de la France 🇫🇷 au peuple ukrainien 🇺🇦. pic.twitter.com/jq66q20p3d — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

26 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою французькою колегою. Пані міністр засвідчила продовження підтримки. Сторони погодились із необхідністю посилення санкційного тиску на Росію включно з нафтовим ембарго. Обговорили також надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Кулеба під час розмови запросив колегу до України.