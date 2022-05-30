Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія могла зазнати нищівних втрат серед молодших та середніх офіцерів, – Міноборони Великобританії

Це, своєю чергою, приведе до подальшого погіршення дисципліни. 

Росія могла зазнати нищівних втрат серед молодших та середніх офіцерів, – Міноборони Великобританії

Росія, ймовірно, зазнала нищівних втрат складу офіцерів молодшого та середнього рівня у війні проти України. Ця ситуація матиме довготривалі негативні наслідки для армії окупантів. 

Тепер командири бригад і батальйонів, швидше за все, перекидаються на передову, оскільки вони несуть безкомпромісну відповідальність за дії своїх підрозділів. Про це йдеться у звіті розвідки Великобританії, оприлюдненому Міністерством оборони.

”Так само і молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає добре навчених та наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль у західних військах”, – зазначили у повідомленні. 

Британська розвідка вважає, що втрата значної частини молодого покоління офіцерів може ускладнити поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління. 

”Більш того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відновлюються з уцілилих частин кількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективними через нестачу молодших командирів”, – вважають у британському міністерстві. 

Там додали, що нестача досвідчених командирів взводів та рот, які заслуговували б на довіру серед решти окупантів, приведе до подальшого зниження бойового духу та збереженню поганої дисципліни. 

Нагадаємо, за приблизними підрахунками, армія окупанта з 24 лютого по 30 травня поменшала на 30 350 осіб. Дані уточнюються. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також