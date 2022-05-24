Зеленський назвав вимогу до переговорів з Путіним

Розвʼязана Росією війна закінчиться перемогою України. Держава не має іншого виходу, ніж перемогти, адже йдеться про нашу землю і наших людей, наголосив президент Володимир Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі увечері понеділка.

Організувати зустріч між ним і президентом РФ Володимиром Путіним, на думку Зеленського, складніше з кожним днем.

"Це складно через те, що є якась лінія, яку перейти вже складно. Після того, що було в Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших містах. Це складно, але, тим не менш, ми повинні намагатися закінчити. Ми будемо тиснути, наскільки це можливо, якщо у нас буде відповідна зброя", – заявив президент.

Потужна зброя дасть можливість не втрачати таку велику кількість людей, бо в деяких містах у нас люди голіруч зупиняли танки.

На Росію будуть тиснути, поки вона не зрозуміє, що іншого виходу, крім миру, вона не має.

"Ми будемо боротися до тих пір, поки не звільнимо нашу землю... У них така структура прийняття рішень у державі, що без нього (Путіна. – Ред.) ніякі рішення не приймаються. Всі інституції в них обʼєднані одним рішенням – рішенням президента РФ. І якщо ми говоримо про припинення війни, то без нього це рішення не буде. То не обійдеться без зустрічі з президентом. А після того, що вони наробили, ви розумієте, що великих бажань точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками – їх немає і не має бути. Тому я в принципі не сприймаю будь-яку зустріч будь з ким з РФ, окрім президента. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент України наголошував, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Він додав, що якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком Третьої світової війни.

Перемовини між делегаціями України і держави-окупантки припинилися. Остання очна зустріч була 29 березня в Стамбулі. 17 травня учасник перемовної групи, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив зупинення перемовин.

Переговори закінчилися, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни.