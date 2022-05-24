Росія вранці обстріляла Дніпропетровщину з "ураганів"

Пошкоджено будівлі, але люди не постраждали.

Російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольську громаду. Є руйнування, люди не постраждали.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко Обстріл Дніпропетровщини

"Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали", – зазначив він.

Також ворог вів вогонь по полях Широківської громади. Резніченко уточнив, що окупанти "демілітаризували" поле в Павлоградському районі.

"Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри", – зазначив він.

Нагадаємо, Дніпропетровщина зазнала атаки "ураганами" і минулої ночі. Удень ворог стріляв по області ракетами. Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Зруйновано залізничні колії.