Росія вранці обстріляла Дніпропетровщину з "ураганів"

Російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольську громаду. Є руйнування, люди не постраждали.
Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали", – зазначив він.
"Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри", – зазначив він.
Нагадаємо, Дніпропетровщина зазнала атаки "ураганами" і минулої ночі. Удень ворог стріляв по області ракетами. Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Зруйновано залізничні колії.