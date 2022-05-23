Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко

У результаті ударів люди не постраждали.

Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облвійськадміністрації Валентин Резніченко.

“Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні “прильоти”, - написав Резніченко.

Він додав, що є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли вдасться поновити рух, поки що незрозуміло.

Також у 12 будинках поряд пошкоджено дахи та вибито вікна.

Нагадаємо, вночі 23 травня російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог двічі вдарив з ракетних систем залпового вогню "Ураган" по Апостолівській громаді, що в Криворізькому районі.