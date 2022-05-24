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У ворога на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж в України, – Зеленський

Сили оборони потребують зброї, яка діє на великі відстані. 

У ворога на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж в України, – Зеленський
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Російські війська зараз на Донбасі мають у 20 разів більше техніки, ніж у сил оборони.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив увечері понеділка під час розмови в Українському домі в Давосі. 

"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави. У них у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни. Який у нас народ", – зазначив президент. 

Він підкреслив, що Україна потребує техніки, яка діє на великі відстані. Президент укотре звернувся до міжнародних партнерів, зазначивши, що найкривавіша ситуація зараз саме на Донбасі, там ми втрачаємо велику кількість людей. 

"У вас є все, щоб зберегти людей. Просто почуйте", – підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо, учора після наради міністрів оборони кількох десятків краї голова Пентагону Ллойд Остін повідомив про нові пакети допомоги Україні. Зокрема, Данія погодилася надати пускові установки "Гарпун" і ракети для них, призначені для захисту узбережжя. 

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