На Закарпатті власник готелю поселяв чоловіків, а потім допомагав їм незаконно перетинати кордон

Оперативники Чопського прикордонного загону викрили схему незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

До протиправної діяльності був причетний місцевий житель – власник готельного комплексу, розташованого у прикордонні. Чоловік через соцмережі підшуковував охочих незаконно перейти до Словаччини. Він зустрічав своїх «клієнтів», коли ті прибували на Закарпаття, поселяв їх у власному готелі та сам доправляв до кордону.

Переправника та його клієнта затримали на околиці населеного пункту Новоселиця Ужгородського району. На момент затримання останній встиг передати організаторові схеми грошову винагороду за переправлення у розмірі 1000 доларів. Ще 7000 доларів переправник мав отримати у разі успішного завершення оборудки.

Правоохоронці провели огляд місця події, за результатами якого вилучили грошові кошти, транспортний засіб переправника, його мобільні телефони та чорнові записи.

Фігуранта справи затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ. Вирішується питання щодо обрання закарпатцеві запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.