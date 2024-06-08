Головне за суботу, 8 червня: бої за Вовчанськ, атака дронів на російський аеродром Моздок, збій у Telegram

Бойові дії на Донеччині, 67 бойових зіткнень з початку доби, ворожі обстріли, удари по Харківщині., відключення світла. Яким запам’ятається 836-й день повномасштабної війни.

Станом на 21 годину на фронті від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, понад половина із них – на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші воїни загалом відбивали сім атак загарбників.

На Покровському напрямку ворог вже здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону. 19 атак відбито. Бойові зіткнення тривають у районах Новоолександрівки, Новопокровського та Новоселівки Першої.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 червня – в новині.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію.

“Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено”, – сказав президент.

Більша частина Вовчанська на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони України, в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона перебуває під нашим вогневим контролем", — зазначив Волошин.

За його словами Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

Російські окупанти сьогодні вчергове обстріляли територію Харківської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Близько 16:00 окупанти завдали удару авіаційними бомбами КАБ по селу Хотімля Старосалтівської територіальної громади. Від отриманих травм одна людина загинула, ще одна місцева мешканка госпіталізована.

Унаслідок влучання зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки.

Атака дронів на російський аеродром Моздок, з якого злітають літаки для ударів по Україні, це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони. Українські безпілотники вперше атакували Моздок, пише "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР.

"Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів", – зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела, Україна вперше атакувала аеродром в Моздоку.

"Зона ураження на території РФ розширюється і мова йде про атаки саме українськими засобами. Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці", – додав співрозмовник.

Завтра у всій Україні світло вимикатимуть з 20:00 до 22:00, повідомили в Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть для населення та промисловості.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

У ДТЕК повідомили, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях будуть застосуватися графіки стабілізаційних відключень.

У роботі Telegram стався масштабний збій, повідомляли користувачі у інших соцмережах, а також українські ЗМІ.

Збій у роботі месенджера стався приблизно між 21:00 та 22:00. Не працювали ані мобільний застосунок, ані десктоп-версія.

“Факти” із посиланням на сервіс Downdetector повідомили, що проблеми у месенджері виникли у користувачів з низки країн, зокрема з України, Швеції, Албанії, Литви, Лівану, Польщі, Португалії, Угорщини, Болгарії та інших.

Станом на 23:30 месенджер Telegram відновив роботу.

Після нетривалої тяжкої хвороби у віці 53 років помер генеральний секретар міжнародної організації “Репортери без кордонів” (RSF) Крістоф Делуар.

“Ми шоковані, приголомшені та сповнені болю надто ранньою смертю”, – заявила Аня Остергаус, керуюча директорка німецької секції “Репортерів без кордонів”. За її словами, Делуар зробив організацію “придатною для майбутнього” в той час, коли дезінформація та напади на журналістів дедалі більше загрожують свободі преси, а автократії намагаються придушити вільні ЗМІ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!