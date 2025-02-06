Reuters: РФ стала значно точніше бити північнокорейською балістикою по цілях в Україні

Зростання точності свідчить про те, що Пхеньян успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій.

Північнокорейські балістичні ракети, випущені по Україні російськими військами з кінця грудня, були набагато точнішими ніж протягом минулого року, пише Reuters з посиланням на два високопоставлені українські джерела.

Зростання точності ‒ до 50–100 м від мети з 1-3 кілометрів ‒ свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій, повідомили джерела.

Зазначається про помітне покращення точності понад 20 північнокорейських балістичних ракет, які атакували Україну за останні кілька тижнів.

Експерт із озброєнь Сеульського інституту політичних досліджень Ян Ук заявив, що покращення ракетного потенціалу Північної Кореї є тривожним через можливість загрожувати Південній Кореї, Японії та Сполученим Штатам або продавати модернізовану зброю “неспроможним” державам чи збройним угрупованням.

Ян зазначив, що його безпекові контакти в Україні також незалежно повідомляли про вдосконалення останніх партій північнокорейських ракет. “Оскільки вони виготовляють ракети та отримують відгуки від замовників – російської армії, то вони мають більше досвіду створення надійніших ракет”, ‒ сказав він.

Водночас які саме зміни зробили у ракетах ‒ невідомо.

Військове джерело повідомило Reuters, що судово-медичний аналіз уламків не виявив змін у конструкції ракет, хоча таких уламків є дуже мало. Водночас називають два можливі пояснення: ракети були оснащені кращими навігаційними системами або механізмом керування для полегшення маневрування.

За словами Янга, інші фактори, які можуть підвищити точність, включають покращену інформацію про цілі для екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані Росією, і вдосконалення, що базуються на даних і досвіді північнокорейських вчених, зібраних під час війни.