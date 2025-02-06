Масова стрілянина в школі у Швеції: поліція не пов'язує мотив злочинця з ідеологією

Нападником, який вчинив масову стрілянину в школі для дорослих у шведському місті Еребру, виявився колишній учень. Про це пише The Guardian із посиланням на місцеві медіа.

Правоохоронці особи підозрюваного не розкривають, але сказали, що він після вчинення злочину застрелився. За даними шведський журналістів, підозрюваним є 35-річний ексстудент, який жив у цій місцевості.

Декілька років тому він відвідував у цій школі заняття з математики, і тривалий час був безробітнім.

Поліція імені підозрюваного не підтвердила, але сказала, що він не пов'язаний з жодною кримінальною бандою. Також немає підстав вважати, що його злочин пов'язвний з якоюсь ідеологією.

Фото: euronews.com/my-europe

"Ми повернемося до встановлення мотивів", – сказав шеф поліції Еребру Роберто Ейд Форест.

Унаслідок стрілянини вбиті 11 людей, шестеро госпіталізовані, У п'ятьох із них – важкий стан. Ще шестеро людей мають менші поранення. Поліція закликала усіх, хто має підтверджені дані про злочин, повідомити їм.