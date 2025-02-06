Панама заперечує заяву США щодо вільного проходу американських суден через канал

Панама відкидає внесення змін, які дозводять урядовим суднам США проходити через Панамський канал безкоштовно ‒ після заяв Білого дому, що країна погодилася на такий крок, пише BBC.

Держдепартамент написав на соцплатформі X, що “його урядові судна тепер можуть проходити через Панамський канал без зборів, заощаджуючи уряду США мільйони доларів на рік”.

Адміністрація Панамського каналу (ACP) заявила, що “уповноважена встановлювати мита та інші збори за транзит через канал”, додавши, що “не вносила жодних коригувань”.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання повернути контроль над водним шляхом, який є ключовим для світової торгівлі.

Панамський канал протяжністю 82 км перетинає територію центральноамериканської країни і є головною сполучною ланкою між Атлантичним і Тихим океанами.

Державний секретар Марко Рубіо, який цього тижня відвідав країни Латинської Америки, вимагав від Панами “негайних змін щодо впливу і контролю Китаю над каналом”. Перший дипломат США заявив, що Панама повинна діяти, інакше США вживе необхідних заходів для захисту своїх прав згідно з договором між двома країна.

Під час візиту до країни Рубіо зустрівся з президентом Панами Хосе Раулем Муліно, а також з адміністратором каналу Рікаурте Васкез Моралес. Після його візиту ACP повідомила про свій намір співпрацювати з ВМС США для оптимізації пріоритету транзиту суден через канал. Це зобов'язання щодо діалогу з Вашингтоном залишилося, йдеться в окремій заяві адміністрації.