Корпус вартових ісламської революції отримав перший корабель для запуску дронів

Колишній контейнеровоз оснащений 180-метровою злітно-посадковою смугою і може працювати без дозаправки протягом одного року.

З судна "Shahid Beheshti" запускатимуть дрони та гелікоптери

Іранський Корпус вартових ісламської революції отримав перший корабель, з якого можна запускати безпілотники та гелікоптери, пише Reuters з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Командувач ВМС Корпусу вартових революції Аліреза Тангсірі зазначив, що військові перетворили комерційне судне Shahid Beheshti на мобільну військово-морську платформу, здатну виконувати місії безпілотників і вертольотів.

“Додавання цього корабля до нашого флоту є важливим кроком у збільшенні можливостей оборони і стримування Ірану у далеких водах і в підтриманні наших інтересів національної безпеки”, ‒ додав Тангсірі.

Колишній контейнеровоз оснащений 180-метровою злітно-посадковою смугою і може працювати без дозаправки протягом одного року. Корабель відрізняється від попередніх військових кораблів “Корпусу вартових”, оскільки він може запускати більші безпілотники, такі як Qaher ‒ мініатюрну версію місцевого винищувача.

Військовий корабель також має швидкісні ударні катери і безпілотні підводні човни, а також протикорабельні крилаті ракети малої дальності.