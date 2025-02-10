У Німеччині подружжя засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українок і викрадення немовляти

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.

Земельний суд міста Мангайм, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство українки і її матері та викрадення дитини в березні 2024 року.

Про це повідомляє DW.

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.

Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім, на рішення суду все ще можна подати апеляцію.

На початку засідання у січні обидва підсудних у заявах, зачитаних їхніми адвокатами, зізналися у скоєнні злочинів. Обидва також висловили каяття. Чоловік також розповів, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину. Вбивство було скоєне після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.

Тіло 51-річної бабусі викраденої дитини після двотижневих пошуків виявила на березі озера поблизу міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну знайшла тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Як встановило слідство, після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити.

На момент вбивства матері і бабусі дитині було лише п'ять тижнів.