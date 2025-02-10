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У Німеччині подружжя засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українок і викрадення немовляти

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.

У Німеччині подружжя засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українок і викрадення немовляти
Ілюстративне фото
Фото: visnik-press.com.uа

Земельний суд міста Мангайм, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство українки і її матері та викрадення дитини в березні 2024 року

Про це повідомляє DW.

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.

Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім,  на рішення суду все ще можна подати апеляцію.

На початку засідання у січні обидва підсудних у заявах, зачитаних їхніми адвокатами, зізналися у скоєнні злочинів. Обидва також висловили каяття. Чоловік також розповів, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину. Вбивство було скоєне після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.

Тіло 51-річної бабусі викраденої дитини після двотижневих пошуків виявила на березі озера поблизу міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну знайшла тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Як встановило слідство, після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити. 

На момент вбивства матері і бабусі дитині було лише п'ять тижнів.  

Раніше ЗМІ писали, що офіційно у повідомленнях про злочин не фігурують дані щодо національності вбивць, проте у раніше оприлюднених матеріалах йдеться, що чоловік є німцем, а його дружина – росіянкаЗа даними видання Die Zeit, зловмисниця вільно володіє російською. Вона - донька росіянки і російського німця - народилася у Казахстані і приїхала до Німеччини в 15 років. Познайомившись із українками, жінка пропонувала їм "допомогу" з перекладом. 

 

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