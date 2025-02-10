Президент Колумбії вимагає відставки уряду через погану роботу

"Будуть деякі зміни в Кабміні, щоб досягти більшої відповідності програмі, яку замовив народ”, заявив Густаво Петро.

Президент Колумбії Густаво Петро вчора попросив членів свого кабінету піти у відставку, повідомляє DW.

Минулого вівторка Петро критикував Кабмін за погану роботу протягом п'яти годин поспіль на національному телебаченні. За словами президента, кілька його міністрів відставали у реалізації великих проектів.

“Я вимагаю відставки міністрів і директорів адміністративних департаментів. Будуть деякі зміни в Кабміні, щоб досягти більшої відповідності програмі, яку замовив народ”, – написав Петро на платформі соціальних мереж X.

He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos.



Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo.



El gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2025

Хто з колумбійських чиновників йде у відставку?

Станом на вечір неділі троє міністрів і двоє високопосадовців подали у відставку.

Невдовзі після заяви Петро в соціальних мережах міністр праці Глорія Рамірес оголосила про свою відставку. “Політика має проводитися без сектантства та двозначностей”, ‒ сказала вона.

Окрім того, кілька міністрів розкритикували призначення міністром закордонних справ Лаури Сарабіа, яку звинуватили в корупційному скандалі.

Також звільнилася міністерка навколишнього середовища Сусанна Мухамад, протестуючи проти призначення Армандо Бенедетті ‒ одного з найближчих помічників Петро. Бенедетті перебуває у центрі розслідування щодо незаконного фінансування виборчої кампанії 2022 року, а також вчинення насильства щодо своєї колишньої дружини.

Мухамад водночас зазначила, що має намір продовжувати виконувати свою роль президентки COP16 Організації Об'єднаних Націй з біорізноманіття. Вона стала одним із найперспективніших членів уряду Петро і її розглядають як можливу наступницю президента після закінчення терміну його повноважень у 2026 році.