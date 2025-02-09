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У російському порту Усть-Луга сів на мілину танкер зі 130 тисячами тонн мазуту

Перед тим у машинному відділені пролунали три вибухи.

У російському порту Усть-Луга сів на мілину танкер зі 130 тисячами тонн мазуту
порт Усть-Луга в РФ
Фото: скриншот відео

Уночі 9 лютого в машинному відділенні танкера у російському порту Усть-Луга пролунали три вибухи.

Як пише видання ERR, на борту перебував екіпаж із 24 осіб, зокрема, там були четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 громадян Індонезії.

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Близько 2 години ночі на танкер завантажили близько 130 тисяч тонн мазуту. Судно готувалося відчалити, коли з машинного відділення пролунали три потужні вибухи. Екіпажу вдалося вибратися на берег, але машинне відділення почало заповнюватися водою.

Близько п'ятої ранку стало зрозуміло, що судно сіло на мілину. За попередніми даними, потрапляння нафтопродуктів у воду не зафіксоване.

Поки не повідомляється, якій країні належить судно, відомо лише те, що це не російське. Також невідомо, чи це судно є частиною російського тіньового флоту.

  • У січні цього року стало відомо, що у російського корабля "Іван Отраковский", який перебував біля Сирії, почали протікати баки з пальним.
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