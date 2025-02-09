​Естонія, Латвія і Литва приєдналися до європейської континентальної електромережі

Всі електричні з'єднання з Росією і Білоруссю були назавжди відключені.

Литва, Латвія та Естонія завершили синхронізацію електросистем із континентальною європейською електромережею.

Про це повідомляється на сайті естонської енергетичної компанії Elering.

"Естонія, Латвія і Литва успішно синхронізували свої електросистеми з синхронною зоною континентальної Європи 9 лютого 2025 року о 14:05. Це визначальна віха для країн Балтії та Європи, що зміцнює енергетичну стійкість і незалежність у всьому регіон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що синхронізація дає змогу країнам Балтії керувати своїми електромережами в тісній співпраці з усіма іншими країнами континентальної Європи, зі стабільним і надійним контролем частоти, що значно підвищує регіональну енергетичну безпеку.

"Країни Балтії тепер приєдналися до синхронної мережі континентальної Європи, обслуговуючи понад 400 мільйонів клієнтів. Всі електричні з'єднання з Росією і Білоруссю були назавжди відключені", - наголосили в компанії.