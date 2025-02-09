​Естонія, Латвія і Литва приєдналися до європейської континентальної електромережі

Литва, Латвія та Естонія завершили синхронізацію електросистем із континентальною європейською електромережею.
Про це повідомляється на сайті естонської енергетичної компанії Elering.
"Естонія, Латвія і Литва успішно синхронізували свої електросистеми з синхронною зоною континентальної Європи 9 лютого 2025 року о 14:05. Це визначальна віха для країн Балтії та Європи, що зміцнює енергетичну стійкість і незалежність у всьому регіон", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що синхронізація дає змогу країнам Балтії керувати своїми електромережами в тісній співпраці з усіма іншими країнами континентальної Європи, зі стабільним і надійним контролем частоти, що значно підвищує регіональну енергетичну безпеку.
"Країни Балтії тепер приєдналися до синхронної мережі континентальної Європи, обслуговуючи понад 400 мільйонів клієнтів. Всі електричні з'єднання з Росією і Білоруссю були назавжди відключені", - наголосили в компанії.
- У липні минулого року Литва, Латвія та Естонія від’єдналися від мережі Росії та Білорусі і вийшли з організації БРЕЛЛ, яка виникла у 2001 році. По суті, БРЕЛЛ - це енергетичне кільце, яке тоді утворили Білорусь, Росія, Естонія, Латвія та Литва. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Історична подія. Балтія від’єдналася від енергомережі Росії".