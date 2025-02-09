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​Естонія, Латвія і Литва приєдналися до європейської континентальної електромережі

Всі електричні з'єднання з Росією і Білоруссю були назавжди відключені.

​Естонія, Латвія і Литва приєдналися до європейської континентальної електромережі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Литва, Латвія та Естонія завершили синхронізацію електросистем із континентальною європейською електромережею.

Про це повідомляється на сайті естонської енергетичної компанії Elering. 

"Естонія, Латвія і Литва успішно синхронізували свої електросистеми з синхронною зоною континентальної Європи 9 лютого 2025 року о 14:05. Це визначальна віха для країн Балтії та Європи, що зміцнює енергетичну стійкість і незалежність у всьому регіон", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що синхронізація дає змогу країнам Балтії керувати своїми електромережами в тісній співпраці з усіма іншими країнами континентальної Європи, зі стабільним і надійним контролем частоти, що значно підвищує регіональну енергетичну безпеку. 

"Країни Балтії тепер приєдналися до синхронної мережі континентальної Європи, обслуговуючи понад 400 мільйонів клієнтів. Всі електричні з'єднання з Росією і Білоруссю були назавжди відключені", - наголосили в компанії. 

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