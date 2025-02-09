Шахрай використав згенерований ШІ голос міністра оборони Італії, щоб видурити гроші в бізнесменів

Шахрай використав створений штучним інтелектом голос, який імітував міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, щоб попросити місцевих бізнесменів перевести мільйони євро на іноземні банківські рахунки за, щоб нібито допомогти сплатити викуп за звільнення італійських журналістів, викрадених за кордоном.

Про це повідомляє Financial Times.

Мішенями шахрайства стали найвпливовіші італійські бізнесмени, зокрема, гендиректор компанії Pirelli Марко Трончетті Провера, модельєр Джорджіо Армані, співзасновник Prada Патріціо Бертеллі, власник бренду люксового взуття Tod's Дієго Делла Валле, колишнього власника міланського “Інтера” Массімо Моратті та члени родин мільярдерів Беретта і Менаріні.

За інформацією видання, принаймні один італійський бізнесмен заплатив 1 мільйон євро “за викуп заручників”. Жертву запевнили, що Банк Італії пізніше йому відшкодує платіж.

Органи влади, повідомили FT, що шахрайство включало численні дзвінки від людей, які видавали себе за співробітників міністра оборони та використання штучного інтелекту для переконливої імітації голосу самого Гвідо Крозетто. Об'єктам обману повідомили, що уряд прем’єр-міністра Джорджії Мелоні потребує їхньої допомоги для порятунку італійських журналістів, викрадених на Близькому Сході.

Жертвам телефонували з номерів, що належали апарату міністра оборони, які, на думку правоохоронців, були скопійовані.

Минулого тижня Гвідо Крозетто вперше заявив про “серйозне шахрайство”, опублікувавши в соціальних мережах попередження про дії зловмисників.

Як зазначає Financial Times, Десять років тому у Франції понад 150 керівників компаній, глав держав, послів і релігійних лідерів стали жертвами схожого шахрайстві, коли зловмисник, видаючи себе за тодішнього міністра оборони Франції Жан-Іва Ле Дріана, вимагав мільйони євро для надсекретних урядових операцій, включаючи звільнення французьких журналістів, утримуваних у заручниках у Сирії. Тоді шахраю вдалося зібрати 85 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Ірані заарештували італійську журналістку Сесілію Сала.

У січні 2025 уряду Італії вдалося домогтися її звільнення.