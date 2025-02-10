Трамп заявив, що планує запровадити 25% мита на імпортні сталь та алюміній

Найбільшими джерелами імпорту сталі в США є Канада, Бразилія та Мексика, Південна Корея та В’єтнам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до Штатів додатково до вже діючих мит на метали.

Як пише Reuters, про це він сказав під час розмови із журналістами на борту літака Air Force One.

Американський президент зазначив, що оголосить про нові тарифи в понеділок, а набудуть чинності вони вже у вівторок або середу. За його словами, це будуть "взаємні" мита.

"І дуже просто, якщо вони стягують з нас плату, ми стягуємо з них", – сказав Трамп.

За даними уряду та Американського інституту чавуну та сталі, найбільшими джерелами імпорту сталі в США є Канада, Бразилія та Мексика, за якими йдуть Південна Корея та В’єтнам. Канада є найбільшим постачальником сировини алюмінію в США: за перші 11 місяців 2024 року імпорт з цієї країни склав 79% від загального обсягу.

Крім того, Трамп зазначив, що дозволить японській компанії Nippon Steel інвестувати в американську U.S. Steel, але не дозволить їй стати мажоритарним акціонером.

Під час свого першого терміну Трамп ввів мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній, але пізніше звільнив кількох торгових партнерів від сплати мита, зокрема Канаду, Мексику та Бразилію. Мексика є основним постачальником у США алюмінієвого брухту та алюмінієвих сплавів.

Пізніше колишній президент Джо Байден домовився про квоти з Великобританією, Європейським Союзом і Японією. Поки незрозуміло, що станеться з цими винятками та домовленостями про квоти.

Трамп сказав, що проведе пресконференцію у вівторок або середу, щоб роз'яснити інформацію про нові мита.

Американський президент підкреслив, що вже не раз говорив про нерівность мит між США та Європою. Він незадоволений, що тарифи ЄС на імпорт автомобілів значно перевищують ставку в США.