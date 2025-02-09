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Ілон Маск виступив за закриття «Радіо Свободи» і «Голосу Америки», назвавши їхніх працівників «лівими радикалами»

Бізнесмен підтримав відповідну пропозицію колишнього посла США у Німеччині Річарда Ґренела.

Ілон Маск виступив за закриття «Радіо Свободи» і «Голосу Америки», назвавши їхніх працівників «лівими радикалами»
Ілон Маск
Фото: скрін

Керівник американського Департаменту ефективності уряду (DOGE), бізнесмен Ілон Маск висловився за те, аби закрити «Радіо Свободу» та «Голос Америки».

Маск у своїй соцмережі Х перепостив цитату колишнього посла США у Німеччині, а нині - спеціального посланця Штатів у гарячих точках Річарда Ґренела, у якій ексдипломат назвав згадані медіа «державними» і наповненими «ультралівими активістами».

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«Це пережиток минулого. Нам не потрібні оплачувані державою ЗМІ», - заявив Ґренел.

Маск підтримав його ідею, продовживши: «Так, закрийте їх. 1. Європа тепер вільна (крім задушливої бюрократії)... 2. Ніхто їх не слухає. 3. Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі із собою, спалюючи $1 млрд на рік із грошей платників податків США».

  • «Радіо Свобода» – це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти Американського агентства глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). Медіа керується законодавством США для надання професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. При цьому американським урядовцям, включно з керівництвом USAGM, заборонено втручатися в подачу інформації «Радіо Свободи».
  • «Голос Америки» (VOA) - найбільший міжнародний інформаційний мовник США, який промовляє 45-ма мовами до людей, що не мають повного чи повноцінного доступу до вільної преси. Медіа повністю фінансується американськими платниками податків та є частиною Глобального Медіа Агентства США. Місія та редакційна незалежність «Голосу Америк»и гарантовані законами, які захищають журналістів VOA від впливу, тиску або помсти урядовців чи політиків.
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