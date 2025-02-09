Ілон Маск виступив за закриття «Радіо Свободи» і «Голосу Америки», назвавши їхніх працівників «лівими радикалами»

Керівник американського Департаменту ефективності уряду (DOGE), бізнесмен Ілон Маск висловився за те, аби закрити «Радіо Свободу» та «Голос Америки».
Маск у своїй соцмережі Х перепостив цитату колишнього посла США у Німеччині, а нині - спеціального посланця Штатів у гарячих точках Річарда Ґренела, у якій ексдипломат назвав згадані медіа «державними» і наповненими «ультралівими активістами».
«Це пережиток минулого. Нам не потрібні оплачувані державою ЗМІ», - заявив Ґренел.
Маск підтримав його ідею, продовживши: «Так, закрийте їх. 1. Європа тепер вільна (крім задушливої бюрократії)... 2. Ніхто їх не слухає. 3. Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі із собою, спалюючи $1 млрд на рік із грошей платників податків США».
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