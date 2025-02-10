У Литві планують на урядовому рівні обмежити доступ до китайського додатку DeepSeek

Кіберфахівці рекомендують співробітникам у критичних секторах не використовувати DeepSeek на серверних пристроях.

Литва розглядає можливість обмеження на урядовому рівні доступу до чат-бота DeepSeek, розробленого в Китаї з генеративним штучним інтелектом (ШІ).

Про це пише LRT.

Йдеться про обмеження на використання додатка співробітниками критичних секторів державних установ і стратегічних компаній. А співробітникам Системи національної оборони узагалі заборонено використовувати китайські додатки на робочих мобільних пристроях.

Національний центр кібербезпеки (NKSC) повідомив, що наполегливо рекомендує співробітникам у критичних секторах не використовувати DeepSeek на серверних пристроях. У центрі також заявили, що заборону на використання DeepSeek чи схожих додатків виробництва Китаю або не Європейського Союзу "слід розглянути на національному рівні".

Литовські кіберфахівці кажуть, що ризики від використання DeepSeek є високими і тому готують спеціальні рекомендації щодо використання технологій штучного інтелекту.

Фактори ризику також включають можливе поширення дезінформації та використання зібраної інформації на платформі або за її межами у ворожих цілях проти окремих осіб, організацій або Литви.