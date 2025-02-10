У Литві планують на урядовому рівні обмежити доступ до китайського додатку DeepSeek

Литва розглядає можливість обмеження на урядовому рівні доступу до чат-бота DeepSeek, розробленого в Китаї з генеративним штучним інтелектом (ШІ).
Про це пише LRT.
Йдеться про обмеження на використання додатка співробітниками критичних секторів державних установ і стратегічних компаній. А співробітникам Системи національної оборони узагалі заборонено використовувати китайські додатки на робочих мобільних пристроях.
Національний центр кібербезпеки (NKSC) повідомив, що наполегливо рекомендує співробітникам у критичних секторах не використовувати DeepSeek на серверних пристроях. У центрі також заявили, що заборону на використання DeepSeek чи схожих додатків виробництва Китаю або не Європейського Союзу "слід розглянути на національному рівні".
Литовські кіберфахівці кажуть, що ризики від використання DeepSeek є високими і тому готують спеціальні рекомендації щодо використання технологій штучного інтелекту.
Фактори ризику також включають можливе поширення дезінформації та використання зібраної інформації на платформі або за її межами у ворожих цілях проти окремих осіб, організацій або Литви.
- Наприкінці січня китайський стартап представив помічника DeepSeekV3, розробленого на основі ШІ. Він може писати тексти пісень, допомагати складати особистий план розвитку або писати рецепт вечері на основі того, що є в холодильнику. Цей чат-бот може спілкуватися кількома мовами, але найкраще це робить англійською та китайською.
- Проте Австралія та Південна Корея заборонили використання DeepSeek на всіх державних пристроях через практику обробки даних у програмі.
- Також компанія з кібербезпеки США оголосила, що ця модель штучного інтелекту містить прихований код, який може передавати дані користувача китайській державній телекомунікаційній компанії, тому використання DeepSeek в урядових пристроях також заборонили.
- Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek, який зараз набуває шаленої популярності, є “чудовим інструментом” для збору розвідданих.
- Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки, про це детально у матеріалі LB.ua.