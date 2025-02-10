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Wall Street Journal: у відповідь на дії США КНР готує антитрастові розслідування, зокрема проти Apple

Стратегія полягає в тому, аби погрожувати тим фірмам, СЕО яких близькі до Дональда Трампа. 

Wall Street Journal: у відповідь на дії США КНР готує антитрастові розслідування, зокрема проти Apple
Фото: EPA/UPG

За даними джерел Wall Street Journal, китайські посадовці працюють над списком американських технологічних компаній, власниками яких є близькі до президента Трампа бізнесмени, стосовно яких можуть вжити антитрастові розслідування та інші інструменти. Мета полягає в тому, аби отримати якомога більше важелів впливу напередодні можливих переговорів з американською адміністрацією про китайсько-американські відносини, зокрема і нещодавно застосовані мита на товари з КНР.

Пекін уже оголосив про розслідування стосовно компаній Nvidia та Google на предмет розслідування антимонопольних звинувачень. За даними співрозмовників, також у списку можуть бути Apple, Broadcom та Synopsys. 

Китайські посадовці сподіваються привернути увагу людей з оточення Трампа, зокрема керівників техногігантів, які відвідували інавгурацію нового президента. 

Експерт з технологій консалтингової фірми Trivium China Том Нунліст вважає, що антитрастові заходи для Китаю є одними з найкорисніших у його намаганні завдати удару по США. 

"Китай збирає фішки. Вони хочуть сісти за стіл переговорів і їм потрібно щось, з чим можна пограти", – сказав він. 

Однак ця китайська стратегія ризикова. Американські компанії все менше воліють захищати Китай, тож дії КНР можуть призвести до протилежних наслідків. 

  • Впровадити мито на товари з деяких країн Дональд Трамп обіцяв одразу після вступу на посаду. Днями він підписав три укази про впровадження мит: по 25 % для Канади і Мексики та 10 % для Китаю. Перші дві країни він звинуватив у тому, що ті не перешкоджають потраплянню наркотиків і нелегалів на американську територію. Китай Трамп звинуватив в потоках особливо небезпечного наркотику – фентанілу.
  • І Мексиці, і Канаді вдалося домовитися про відтермінування підвищеного мита. Обидві країни пішли на поступки і пообіцяли вжити нових заходів заради США. Канада запевнила, що посилить охорону кордону. 
  • Китай у відповідь на мита США блискавично вжив заходів у відповідь: вирішив обкласти митом у 15 та 10 % деякі американські товари, розпочати антитрастове розслідування проти техногіганта Google та обмежити експорт ключових мінералів з Китаю. 
  • Більше на цю тему – в матеріалі "Перша війна другого строку Дональда Трампа". 
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