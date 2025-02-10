Wall Street Journal: у відповідь на дії США КНР готує антитрастові розслідування, зокрема проти Apple

Стратегія полягає в тому, аби погрожувати тим фірмам, СЕО яких близькі до Дональда Трампа.

За даними джерел Wall Street Journal, китайські посадовці працюють над списком американських технологічних компаній, власниками яких є близькі до президента Трампа бізнесмени, стосовно яких можуть вжити антитрастові розслідування та інші інструменти. Мета полягає в тому, аби отримати якомога більше важелів впливу напередодні можливих переговорів з американською адміністрацією про китайсько-американські відносини, зокрема і нещодавно застосовані мита на товари з КНР.

Пекін уже оголосив про розслідування стосовно компаній Nvidia та Google на предмет розслідування антимонопольних звинувачень. За даними співрозмовників, також у списку можуть бути Apple, Broadcom та Synopsys.

Китайські посадовці сподіваються привернути увагу людей з оточення Трампа, зокрема керівників техногігантів, які відвідували інавгурацію нового президента.

Експерт з технологій консалтингової фірми Trivium China Том Нунліст вважає, що антитрастові заходи для Китаю є одними з найкорисніших у його намаганні завдати удару по США.

"Китай збирає фішки. Вони хочуть сісти за стіл переговорів і їм потрібно щось, з чим можна пограти", – сказав він.

Однак ця китайська стратегія ризикова. Американські компанії все менше воліють захищати Китай, тож дії КНР можуть призвести до протилежних наслідків.