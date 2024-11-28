У Сербії суд звільнив ексміністра інфраструктури, якого затримали за обвалення даху на вокзалі

Вищий суд Сербії звільнив колишнього міністра інфраструктури Горана Весича, якого затримали минулого четверга через обвалення даху залізничної станції, унаслідок чого загинуло 15 людей, повідомляє Reuters.

Бетонний тент нещодавно відремонтованого даху провалився 1 листопада у місті Нові-Сад, убивши 14 і поранивши трьох. Один із постраждалих згодом помер від отриманих травм.

Після інциденту відбулися численні протести, мітингувальники називають причиною аварії корупцію в уряді та кумівство, що призвело до неякісного будівництва. Керівна коаліція заперечує ці звинувачення, але президент Александар Вучич заявив, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності.

Минулого четверга за підозрою у скоєнні злочину проти громадської безпеки затримали 11 осіб, зокрема Весича та керівника залізничної компанії. Але в середу Вищий суд у Нові-Саді скасував запобіжний захід для колишнього міністра, зазначивши, що докази, надані прокурорами, не показали підстав для підозри у вчиненні ним кримінального злочину. Інші 10 осіб залишаються під домашнім арештом.

Весич подав у відставку відразу після катастрофи. Міністр торгівлі Томіслав Момірович, який був міністром транспорту та інфраструктури під час реконструкції залізничного вокзалу, також залишив посаду