Південну Корею накрив рекордний снігопад

Сувора зима раптово взяла в полон Республіку Корея: 27 листопада стало безпрецедентним днем за інтенсивністю снігопадів.

Як пише "Укрінформ", у столиці Сеулі вже станом на 3 годину дня було зафіксовано рекорд за увесь час спостережень: ще ніколи в осінній місяць не випадало аж 18 сантиметрів снігу.

Так само аномальний рівень опадів спостерігали і в інших містах - Інчхоні та Сувоні. В останньому насніжило аж на 21 сантиметр, що є загальнонаціональним рекордом.

Через хурделицю загинула щонайменше одна людина, ще дванадцятеро зазнали травм. Сотні домогосподарств залишилися без електропостачання, а загальна кількість скасованих рейсів в аеропортах країни сягнула 150. Влада обмежила доступ до поромного транспорту, а також закрила кілька національних парків.