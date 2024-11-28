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Південну Корею накрив рекордний снігопад

У великих містах зафіксовано найбільшу кількість опадів за час спостережень.

Південну Корею накрив рекордний снігопад
Снігопад у Сеулі
Фото: EPA/UPG

Сувора зима раптово взяла в полон Республіку Корея: 27 листопада стало безпрецедентним днем за інтенсивністю снігопадів.

Як пише "Укрінформ", у столиці Сеулі вже станом на 3 годину дня було зафіксовано рекорд за увесь час спостережень: ще ніколи в осінній місяць не випадало аж 18 сантиметрів снігу.

Так само аномальний рівень опадів спостерігали і в інших містах - Інчхоні та Сувоні. В останньому насніжило аж на 21 сантиметр, що є загальнонаціональним рекордом. 

Через хурделицю загинула щонайменше одна людина, ще дванадцятеро зазнали травм. Сотні домогосподарств залишилися без електропостачання, а загальна кількість скасованих рейсів в аеропортах країни сягнула 150. Влада обмежила доступ до поромного транспорту, а також закрила кілька національних парків.

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