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Зеленський та генсек НАТО у Мюнхені "скоординували позиції"

Президент України зустрівся з Марком Рютте.

Зеленський та генсек НАТО у Мюнхені "скоординували позиції"
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram повідомив про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Глава держави заявив, що обговорив із керівником Альянсу координацію для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до справедливого і тривалого миру.

Зеленський підкреслив, що необхідною умовою для того, щоб війна не повторилася знову, є надійні гарантії безпеки для України.

Президент подякував Рютте за незмінну підтримку та проведення у Брюсселі зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання Ради Україна-НАТО. "Ми розраховуємо, що всі рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - додав Зеленський.

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