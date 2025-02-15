Зеленський та генсек НАТО у Мюнхені "скоординували позиції"

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram повідомив про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Глава держави заявив, що обговорив із керівником Альянсу координацію для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до справедливого і тривалого миру.

Зеленський підкреслив, що необхідною умовою для того, щоб війна не повторилася знову, є надійні гарантії безпеки для України.

Президент подякував Рютте за незмінну підтримку та проведення у Брюсселі зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання Ради Україна-НАТО. "Ми розраховуємо, що всі рішення будуть реалізовані якнайшвидше", - додав Зеленський.