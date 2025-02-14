Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалось локалізувати

О 21:30 14 лютого вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

“Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини”, - написала вона.

Гринчук запевнила, що контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.