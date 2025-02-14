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Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалось локалізувати

Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалось локалізувати
Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС вдалось локалізувати
Фото: Світлана Гринчук

О 21:30 14 лютого вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття ЧАЕС.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

“Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини”, - написала вона.

Support LB.ua

Гринчук запевнила, що контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

  • Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було.

  • Після чергової атаки РФ на цивільний ядерний об'єкт Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій.

  • Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
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