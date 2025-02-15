WSJ: Загибель пілота F-16 влітку 2024 року могла спричинити помилка США

Системи Patriot, поставлені в Україну, не були під'єднані до системи "свій-чужий".

Американське видання The Wall Street Journal оприлюднило авторську колонку, в якій озвучено версію падіння винищувача F-16 26 серпня 2024 року, внаслідок якого загинув український пілот Олексій Месь з позивним "Moonfish".

Трагедія, як припускає автор, сталася через надмірну обережність адміністрації попереднього президента США Джо Байдена, яка, передаючи Україні засоби протиповітряної оборони Patriot, не підключила їх до Link 16 - системи "свій-чужий", яка зменшує ризик для власних пілотів і робить атаки на ворожі цілі більш ефективними.

На отриманих Україною Patriot Link 16 нібито не працювала через те, що у Вашингтоні на той момент не розглядали передачу Києву винищувачів F-16. Коли ж це сталося, систему так і не увімкнули - ця помилка могла коштувати життя українському асу.

Цей недолік, за інформацією WSJ, наразі усувається. У Пентагоні інформацію коментувати відмовилися.