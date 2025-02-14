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Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету

Також журналістам Associated Press закрили доступ до президентського борту.

Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету
Білий дім
Фото: Britannica

Білий дім на невизначений термін заборонив журналістам Associated Press (АР) доступ до Овального кабінету та президентського борту через використання терміну “Мексиканська затока” замість “Американська затока”.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що цього тижня Білий дім заборонив репортерам АР відвідувати президентські заходи, втім фотографам AP все ж дозволили бути присутніми.

Незадовго до того, як Трамп вилетів з Білого дому в Мар-а-Лаго, адміністрація президента підтвердила, що AP також не буде допущено на Air Force One для цієї подорожі.

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Заступник керівника апарату Трампа Тейлор Будович сказав, що рішення AP “не лише викликає розбіжності, але й викриває прихильність Associated Press до дезінформації”.

“Хоча їхнє право на безвідповідальне та нечесне звітування захищено Першою поправкою, це не гарантує їм привілей безперешкодного доступу до обмежених приміщень, таких як Овальний кабінет і Air Force One”, — написав Будович. 

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