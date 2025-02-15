У Сербії тисячі людей вийшли на протести, закликаючи уряд відповісти за загибель 15 осіб на вокзалі

Протест пройшов у місті Крагуєваць, яке є четвертим за величиною в країні.

У сербському місті Крагуєваць 15 лютого пройшли багатотисячні протести із вимогою до уряду відповісти за загибель 15 людей під час обвал навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді в листопаді торік.

Про це пише місцева служба Радіо Свобода.

Учасники акції, яка тривала 15 годин, блокували центральні вулиці. До протестувальників приєдналися студенти, які йшли до четвертого за величиною міста Сербії пішки, а місцеві жителі допомагали демонстрантам їжею та напоями.

Об 11:52 учасники акції розпочали 15-хвилинне мовчання. Цей час обрали через те, що саме тоді стався обвал бетонного навісу 1 листопада, який призвів до смерті 15 людей.

Дата та 15-годинна тривалість протесту була символічною. 15 лютого у Сербії відзначається День державності, який знаменує ухвалення в 1835 році першої конституції тодішнього Князівства Сербії – документа, відомого як «Конституція щастя».

Цей документ передбачав гарантії недоторканності особи, права на судовий розгляд, свободу пересування й проживання, недоторканність житла, право вибору професії.

Пізніше 15 лютого правляча Прогресивна партія Вучича планує провести мітинг у Сремській Митровиці – місті за 80 кілометрів на захід від Белграда, і ухвалити декларацію щодо північної провінції Воєводина. Прихильники Вучича звинувачують студентів-протестувальників у тому, що вони виступають за відокремлення Воєводини від Сербії, хоча студенти не згадують про це у своїх вимогах.

Учасники протестів вимагають кримінальної відповідальності для тих, через кого 1 листопада 2024 року в місті обвалився козирок нещодавно відремонтованого залізничного вокзалу. Студенти своїми протестами вже домоглися того, що прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич пішов у відставку, але кажуть, що зупинятися не збираються.