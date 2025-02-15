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Бербок після зустрічі з Рубіо і Келлогом щодо України заявила про єдність НАТО

Глава німецького МЗС відзначила, що публічна позиція США відрізняється від тієї, яка лунала у приватній розмові.

Бербок після зустрічі з Рубіо і Келлогом щодо України заявила про єдність НАТО
міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Фото: ОПУ

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок провела зустріч із держсекретарем США Марком Рубіо та спецпредставником із питань РФ і України Кітом Келлогом, передає n-tv.

Бербок відзначила, що їхня позиція відрізнялася від тієї публічної, яку раніше озвучував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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«Сьогодні я зустрічалася з міністром закордонних справ та спецпредставником президента США щодо України і почула зовсім інший тон, а саме, що вони також дали зрозуміти, що йдеться про єдність НАТО. Йдеться про забезпечення суверенітету держав, забезпечення міцного миру. І саме так ми, європейці, продовжуватимемо вимірювати наші партнерства», - заявила Бербок.

  • На Мюнхенській безпековій конференції Венс розкритикував європейську демократію, закинувши Європі утиски свободи слова.
  • Це викликало бурхливу реакцію низки лідерів блоку і країн-членів.
  • Також публічно Вашингтон закликає європейських партнерів до зосередження на своїй безпеці без участі американців. Йдеться про заяву міністра оборони США Піта Гегсета, який сказав, що Європі не варто розраховувати на те, що американська військова присутність на континенті "триватиме вічно".
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