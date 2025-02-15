Бербок після зустрічі з Рубіо і Келлогом щодо України заявила про єдність НАТО

Глава німецького МЗС відзначила, що публічна позиція США відрізняється від тієї, яка лунала у приватній розмові.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок провела зустріч із держсекретарем США Марком Рубіо та спецпредставником із питань РФ і України Кітом Келлогом, передає n-tv.

Бербок відзначила, що їхня позиція відрізнялася від тієї публічної, яку раніше озвучував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Сьогодні я зустрічалася з міністром закордонних справ та спецпредставником президента США щодо України і почула зовсім інший тон, а саме, що вони також дали зрозуміти, що йдеться про єдність НАТО. Йдеться про забезпечення суверенітету держав, забезпечення міцного миру. І саме так ми, європейці, продовжуватимемо вимірювати наші партнерства», - заявила Бербок.