Командувач ВМС Німеччини вважає пошкодження кабелів у Балтійському морі актом саботажу

Каак відкинув версію про те, що якорі падали випадково.

Командувач Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак вважає, що пошкодження телекомунікаційних та інших кабелів у Балтійському морі – це навмисний акт саботажу, передає n-tv з посиланням на Spiegel.

«Частота подібних інцидентів сама по собі виступає проти збігів», - зауважив Каак.

Віцеадмірал наголосив, що багато екіпажів кораблів називають причиною пошкодження тросів випадковим падінням якоря, але це пояснення не відповідає дійсності.

Каак не назвав Росію головним підозрюваним. «Я насамперед дивлюся на те, кому вигідні ці дії. Вони перевіряють нас, хочуть розхитати наше суспільство», - додав командувач німецьких ВМС.