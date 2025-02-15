НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
«Підвищений тиск»: Як новий глава КМВА змінює політику в Києві
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
ГоловнаСвіт

Командувач ВМС Німеччини вважає пошкодження кабелів у Балтійському морі актом саботажу

Каак відкинув версію про те, що якорі падали випадково.

Командувач ВМС Німеччини вважає пошкодження кабелів у Балтійському морі актом саботажу
Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак
Фото: скриншот відео

Командувач Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак вважає, що пошкодження телекомунікаційних та інших кабелів у Балтійському морі – це навмисний акт саботажу, передає n-tv з посиланням на Spiegel.

«Частота подібних інцидентів сама по собі виступає проти збігів», - зауважив Каак.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Віцеадмірал наголосив, що багато екіпажів кораблів називають причиною пошкодження тросів випадковим падінням якоря, але це пояснення не відповідає дійсності. 

Каак не назвав Росію головним підозрюваним. «Я насамперед дивлюся на те, кому вигідні ці дії. Вони перевіряють нас, хочуть розхитати наше суспільство», - додав командувач німецьких ВМС.

  • Цього місяця міністерка закордонних справ Фінляндії не виключила, що за атаками на кабелі в Балтійському морі стоять Росія та Китай. Вона вважає, що випадковість пошкодження чотирьох кабелів та трубопроводів за три місяці є дуже малоймовірною. 
  • Починаючи з листопада 2024 року, комерційні танкери, пов'язані з Росією і КНР, пошкодили чотири трубопроводи і кабелі – вони скинули на них якорі. 
  • Танкер Eagle S під прапором островів Кука пошкодив кабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Фінляндія арештувала це судно, але його власники звинуватили країну в викраденні. 
  • У листопаді китайське судно Yi Peng 3, як вважається, перерізало два кабелі: BCS East-West Interlink та C-Lion1. 
  • У січні телекомунікаційний кабель між Швецією та Латвією обірвало вантажне судно Vezhen, яке належить болгарській компанії. Шведські слідчі дійшли висновку, що кабель перерізали випадково.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies