Командувач ВМС Німеччини вважає пошкодження кабелів у Балтійському морі актом саботажу

Командувач Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак вважає, що пошкодження телекомунікаційних та інших кабелів у Балтійському морі – це навмисний акт саботажу, передає n-tv з посиланням на Spiegel.
«Частота подібних інцидентів сама по собі виступає проти збігів», - зауважив Каак.
Віцеадмірал наголосив, що багато екіпажів кораблів називають причиною пошкодження тросів випадковим падінням якоря, але це пояснення не відповідає дійсності.
Каак не назвав Росію головним підозрюваним. «Я насамперед дивлюся на те, кому вигідні ці дії. Вони перевіряють нас, хочуть розхитати наше суспільство», - додав командувач німецьких ВМС.
- Цього місяця міністерка закордонних справ Фінляндії не виключила, що за атаками на кабелі в Балтійському морі стоять Росія та Китай. Вона вважає, що випадковість пошкодження чотирьох кабелів та трубопроводів за три місяці є дуже малоймовірною.
- Починаючи з листопада 2024 року, комерційні танкери, пов'язані з Росією і КНР, пошкодили чотири трубопроводи і кабелі – вони скинули на них якорі.
- Танкер Eagle S під прапором островів Кука пошкодив кабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Фінляндія арештувала це судно, але його власники звинуватили країну в викраденні.
- У листопаді китайське судно Yi Peng 3, як вважається, перерізало два кабелі: BCS East-West Interlink та C-Lion1.
- У січні телекомунікаційний кабель між Швецією та Латвією обірвало вантажне судно Vezhen, яке належить болгарській компанії. Шведські слідчі дійшли висновку, що кабель перерізали випадково.