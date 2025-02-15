Російські війська вбили одного цивільного на Донеччині

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила на Донеччині 2961 цивільного.

За добу війська РФ вбили одного цивільного у Донецькій області.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 14 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Новодмитрівці", — каже Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 2961 та поранила 6707 мирних жителів Донецької області. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.