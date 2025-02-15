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Російські війська вбили одного цивільного на Донеччині

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила на Донеччині 2961 цивільного.

Російські війська вбили одного цивільного на Донеччині
наслідки обстрілу Костянтинівки
Фото: Донецька ОВА

За добу війська РФ вбили одного цивільного у Донецькій області. 

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 14 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Новодмитрівці", — каже Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 2961 та поранила 6707 мирних жителів Донецької області. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • 13 лютого російські окупанти кинули на Краматорськ, за попередньою інформацією, дві ФАБ-250. Щонайменше одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок удару.
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