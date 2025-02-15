Російські війська вбили одного цивільного на Донеччині

За добу війська РФ вбили одного цивільного у Донецькій області.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 14 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Новодмитрівці", — каже Філашкін.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 2961 та поранила 6707 мирних жителів Донецької області. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- 13 лютого російські окупанти кинули на Краматорськ, за попередньою інформацією, дві ФАБ-250. Щонайменше одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок удару.