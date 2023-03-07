Міністр оборони США прибув із неанонсованим візитом до Іраку

Голова Пентагону Ллойд Остін 7 березня прибув із неоголошеним візитом до Іраку. Метою поїздки є демонстрація наміру зберегти американську військову присутність в країні, пише Reuters.
В 2003 році США відправили свої сили до Іраку, що сприяло поваленню режиму Саддама Хусейна. Зараз Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраці – і додатково 900 в Сирії – для надання консультацій і допомоги місцевим військам у боротьбі з "Ісламською державою", яка в 2014 році захопила частини території в обох країнах.
Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 7, 2023
"Я тут, щоб підтвердити американсько-іракське стратегічне партнерство, коли ми рухаємося до більш безпечного, стабільного та суверенного Іраку", – сказав Остін.
Поїздка також спрямована на підтримку прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда аль-Судані у боротьбі з іранським впливом у країні, заявили колишні чиновники та експерти.
Остін має зустрітися з пре'єром Судані.
Підтримувані Іраном повстанці в Іраку час від часу обстрілюють ракетами сили США та їхнє посольство в Багдаді. Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту в 2020 році після того, як збройні сили США вбили командувача Революційної гвардії Ірану генерала Касема Сулеймані.