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Міністр оборони США прибув із неанонсованим візитом до Іраку

Остін прибув, щоб підтвердити американсько-іракське партнерство на шляху до безпечнішого Іраку. 

Міністр оборони США прибув із неанонсованим візитом до Іраку
Ллойд Остін (ілюстративне фото)
Фото: ЕРА/UPG

Голова Пентагону Ллойд Остін 7 березня прибув із неоголошеним візитом до Іраку. Метою поїздки є демонстрація наміру зберегти американську військову присутність в країні, пише Reuters.

В 2003 році США відправили свої сили до Іраку, що сприяло поваленню режиму Саддама Хусейна. Зараз Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраці – і додатково 900 в Сирії – для надання консультацій і допомоги місцевим військам у боротьбі з "Ісламською державою", яка в 2014 році захопила частини території в обох країнах.

"Я тут, щоб підтвердити американсько-іракське стратегічне партнерство, коли ми рухаємося до більш безпечного, стабільного та суверенного Іраку", – сказав Остін. 

Поїздка також спрямована на підтримку прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда аль-Судані у боротьбі з іранським впливом у країні, заявили колишні чиновники та експерти.

Остін має зустрітися з пре'єром Судані. 

Підтримувані Іраном повстанці в Іраку час від часу обстрілюють ракетами сили США та їхнє посольство в Багдаді. Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту в 2020 році після того, як збройні сили США вбили командувача Революційної гвардії Ірану генерала Касема Сулеймані. 

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