НАБУ отримало нового директора: до чого тут ОП та Саакашвілі?

Тепер же відомо і про ще одне важливе рішення – призначення Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро . Розгляньмо, чим він займався до НАБУ та наскільки незаангажованим є новоспечений голова відомства.

Березень розпочинається результативно у сфері боротьби з корупцією – свої прямі обов’язки, хоч і з затримкою, виконав Кабінет міністрів. Відтак, спершу уряд затвердив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки з виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки. Саме ту, яку ми як народні депутати підтримали ще в червні минулого року.

Фото: Lb.ua

Новий голова НАБУ – хто він?

Семену Кривоносу 40 років, він є уродженцем Маріуполя. Юрист за фахом. Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління та Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію спеціаліста права.

Працював в територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях. Саме на одеському відрізку роботу Кривоноса хочеться зупинитися детальніше.

Кривонос працював у команді Саакашвілі

Упродовж 2015-2016 років новий голова НАБУ працював у Одеській митниці. А саме обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці ДФС. На тлі низки великих звільнень на Одещині – під головуванням Міхеіла Саакашвілі – Семен Кривонос якраз навпаки потрапив до команди нинішнього грузинського політв’язня. Кривонос у складі його команди координував роботу управління з протидії митним правопорушенням і керував економічним блоком, основним напрямком діяльності якого був контроль митної вартості ввезених товарів.

Але тоді стався й скандал за участю новопризначеного голови бюро. У 2016 році Семен Кривонос виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ. Журналісти «Слідство.Інфо» тоді викрили Кривоноса на недоброчесності: за повідомленнями, той зміг набути у власність семи з половиною гектарів землі, будинку та квартири площею 80 квадратів під Києвом при невеликих доходах. Проте тодішній голова бюро Артем Ситник заперечив причетність уродженця Маріуполя до корупційних схем.

Від посади очільника Одеського територіального управління НАБУ він все ж відмовився. Із поясненням, що це може нести іміджеву шкоду. Невдовзі повернувся працювати до місцевої митниці.

У директора НАБУ є зв’язки з Офісом президента

ЗМІ часто згадують новопризначеного голову бюро в контексті Офісу президента. І, наскільки мені відомо, такі згадки небезпідставні, а зв’язок між ОП та Семеном Кривоносом дійсно є. З трійки фіналістів на посаду голови він фактично і був креатурою Офісу.

На конкурс він потрапив як голова Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Іще в ролі очільника ДІАМ плідно співпрацював з НАБУ, а ціллю такої кооперації називав подолання корупції та схеми вимагання хабарів за дозвільні документи.

Фото: 24tv Кабмін на засіданні 19 травня призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування.

З Офісом президента ж Кривонос пов’язаний через Олексія Кулебу – нинішнього заступника керівника Офісу президента та двічі колишнього голову Київської обласної державної (що також стала ВЦА). Коли Кулеба виконував обов’язки у столичній адміністрації, разом з ним там працювала дружина нового голови НАБУ. Невдовзі стало відомо про те, що Кулеба та Кривонос знайомі вже більше восьми років. Кулеба, нагадаю, опинився в Офісі президента в січні 2023 року. Відразу після того, як з цієї посади був звільнений Кирило Тимошенко.

Яким шляхом піде Кривонос?

Подальший курс дій новоспеченого директора НАБУ – питання відкрите. Наразі відомо, що його команду можуть поповнити два інших фіналісти. На це на засіданні уряду натякнув прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Апелюючи до досвіду минулих голів антикорупційних відомств, глобально є два варіанти розвитку подій для Кривоноса.

Перший – імені Назара Холодницького. Це таємна прослушка, яка викриває підкилимні історії керівника САП, співпраця з владою, рекордні премії та закриті за незрозумілих причин резонансні справи. І врешті передчасне звільнення зі своєї посади.

Другий – назвемо його іменем Артема Ситника. Він теж у 2015-у році приходив на посаду директора НАБУ зі стриманою реакцією від громадського та політичного сектору. Але в підсумку зміг зайняти незалежну позицію та до кінця допрацювати свій термін, залишивши посаду в 2015 році.

Загалом, НАЗК, САП та НАБУ отримали своїх очільників, на чому наполягала Європейська комісія задля вступу до ЄС. Цей факт – безумовно позитивний. Але стежити за всіма будемо уважно. Перші кроки Кривоноса мають підказати суспільству, чи є тиск з боку влади та чи зможе НАБУ бути повністю незалежним відомством вже з новим головою.