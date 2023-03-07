Київ прощався з двома льотчиками, які загинули, виконуючи бойове завдання

У Києві відбулося прощання з двома льотчиками, киянами, які загинули на Донбасі. Про це повідомив у Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко. Він також розповів про Героїв.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

«Сьогодні в столиці попрощалися з двома Героями-льотчиками. Двома киянами, які загинули за Україну - 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. Наші захисники виконали не один бойовий виліт у складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор — льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога», - повідомив Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Він також розповів, що Віктор Волинець родом з Житомирщини. Випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. До повномасштабного вторгнення працював пілотом цивільних авіакомпаній. Із жовтня 2022 року служив у складі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Ігор Соломенніков родом із Севастополя. Закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба і теж проходив службу в 7-й бригаді тактичної авіації.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

«Вічна пам’ять і слава Героям! І наша шана та вдячність воїнам, які боронять сьогодні Україну!» - наголосив Віталій Кличко.