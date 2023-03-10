У Маріуполі пролунали вибухи, - Андрющенко

Що саме вибухало, поки невідомо.

Сьогодні, 10 березня, у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунали чисельні вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Приблизно о 15:56 пролунало близько 10 вибухів, потім ще 4 за п’ять хвилин та ще 6 за п’ятнадцять хвилин. Можливо останні відгуки пов’язані з детонацією”, - написав Андрющенко.

Він додав, що одразу за вибухами в Кальміуському районі зник мобільний зв’язок

В одному з районів ММК ім. Ілліча в повітря підняли гвинтокрил, одночасно із цим почалась стрілянина зі стрілецької зброї

Андрющенко також додав, що в напряму Кам’янське/ Ст. Крим над заводом піднявся дим, котрий зник приблизно за 20 хвилин

Російські військові заполонили вулиці на пр. Металругів та пр. Нікопольському.

Також російські пабліки повідомили про роботу ППО та “літаки долають звуковий бар’єр”. Втім, за 10 хвилин всі повідомлення видалили, а міські чати зачистили.

Нагадаємо, вчора над Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом.