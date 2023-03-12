Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Сили оборони за добу ліквідували більше тисячі російських окупантів
Сили оборони за добу ліквідували більше тисячі російських окупантів
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих немає

Ворог надалі обстрілює прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Учора окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих немає
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Харківської області – Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у селі Западне. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 3 тис. га території, де знешкодили 42 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та повністю контролюють ситуацію.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, 10 березня під вогнем ворога були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів села Вільхуватка пошкоджено центр реабілітації дітей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також