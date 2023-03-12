Учора окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих немає

Минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Харківської області – Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у селі Западне. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 3 тис. га території, де знешкодили 42 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та повністю контролюють ситуацію.

Нагадаємо, 10 березня під вогнем ворога були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів села Вільхуватка пошкоджено центр реабілітації дітей.