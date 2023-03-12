Найбільше загиблих на війні російських військових походять зі східних регіонів РФ, – Міноборони Британії

Російські війська надалі зазнають надзвичайно великих втрат на полі бою в Україні. Найбільших втрат зазнають національні меншини. Відносно “неушкодженими” залишаються Москва і Санкт-Петербург.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

“У той час як Росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат, їхні наслідки відрізняються в різних регіонах країни. Пропорційно до чисельності населення, найбагатші міста – Москва та Санкт-Петербург – залишилися відносно “неушкодженими”. Особливо це стосується сімей еліти країни”, – йдеться у звіті.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Q556veYzIS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RTRuEc0HP5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2023

Зазначається, що 21 лютого російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час промови президента Путіна про стан справ в країні. Проте відомо, що ніхто з їхніх дітей не служить в армії.

“У багатьох східних регіонах Росії рівень смертності у відсотках від населення в 30+ разів вищий, ніж у Москві. Подекуди найбільше втрат зазнають етнічні меншини. В Астрахані приблизно 75% втрат у казахської та татарської меншин”, – додали у Міноборони.

Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою.

Нагадаємо, за добу 11 березня ЗСУ знищили ще 1 090 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули близько 159 090 вбитими.