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Найбільше загиблих на війні російських військових походять зі східних регіонів РФ, – Міноборони Британії

Кремлівська еліта стає все більше ізольованою.

Найбільше загиблих на війні російських військових походять зі східних регіонів РФ, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Російські війська надалі зазнають надзвичайно великих втрат на полі бою в Україні. Найбільших втрат зазнають національні меншини. Відносно “неушкодженими” залишаються Москва і Санкт-Петербург.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

“У той час як Росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат, їхні наслідки відрізняються в різних регіонах країни. Пропорційно до чисельності населення, найбагатші міста – Москва та Санкт-Петербург – залишилися відносно “неушкодженими”. Особливо це стосується сімей еліти країни”, – йдеться у звіті.

 

Зазначається, що 21 лютого російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час промови президента Путіна про стан справ в країні. Проте відомо, що ніхто з їхніх дітей не служить в армії.

“У багатьох східних регіонах Росії рівень смертності у відсотках від населення в 30+ разів вищий, ніж у Москві. Подекуди найбільше втрат зазнають етнічні меншини. В Астрахані приблизно 75% втрат у казахської та татарської меншин”, – додали у Міноборони.

Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою.

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Нагадаємо, за добу 11 березня ЗСУ знищили ще 1 090 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули близько 159 090 вбитими.

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