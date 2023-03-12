Організатори заворушень у Молдові сформували 10 груп по 10 провокаторів, - поліція

Російські спецслужби хочуть дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи для цього мітинги у Кишиневі.

Про це 12 березня розповів голова Національної поліції Віорел Чернеуцану, повідомляє NewsMaker.

Чернеуцану зазначив, що правоохоронні органи не пустили громадянина Росії, який прибув до Кишинева 9 березня. За словами поліцейського, його метою було навчати людей, що мали намір дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Наш агент під прикриттям, впроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії, Андрій, приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити", – розповів Чернеуцану.

Керівник поліції також повідомив, що організатори майбутніх заворушень сформували та підготували 10 груп по 10 осіб. 11 березня поліція Молдови затримала сімох з них. Чернеуцану наголосив, що всі дії провокаторів заворушень координувалися із Росії.

За даними поліції Молдови, усім завербованим обіцяли за організацію заворушень $10 000 та підтримку політичних сил.

Нагадаємо, що американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.

У прикордонній поліції Молдови заявили, що не пропустили до країни представника російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Поліція Кишинева затримала 54 людини, які планували взяти участь у проросійському протесті, який проводить у центрі столиці Молдови партія «Шор» та її прихильники.