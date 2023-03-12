Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
ГоловнаСвіт

Організатори заворушень у Молдові сформували 10 груп по 10 провокаторів, - поліція

Всі дії провокаторів координувалися із Росії.

Організатори заворушень у Молдові сформували 10 груп по 10 провокаторів, - поліція
Фото: NewsMaker

Російські спецслужби хочуть дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи для цього мітинги у Кишиневі.

Про це 12 березня розповів голова Національної поліції Віорел Чернеуцану, повідомляє NewsMaker.

Чернеуцану зазначив, що правоохоронні органи не пустили громадянина Росії, який прибув до Кишинева 9 березня. За словами поліцейського, його метою було навчати людей, що мали намір дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Наш агент під прикриттям, впроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії, Андрій, приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити", – розповів Чернеуцану.

Керівник поліції також повідомив, що організатори майбутніх заворушень сформували та підготували 10 груп по 10 осіб. 11 березня поліція Молдови затримала сімох з них. Чернеуцану наголосив, що всі дії провокаторів заворушень координувалися із Росії. 

За даними поліції Молдови, усім завербованим обіцяли за організацію заворушень $10 000 та підтримку політичних сил.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.

У прикордонній поліції Молдови заявили, що не пропустили до країни представника російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Поліція Кишинева затримала 54 людини, які планували взяти участь у проросійському протесті, який проводить у центрі столиці Молдови партія «Шор» та її прихильники.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також