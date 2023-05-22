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Юсов: Ситуація у Бєлгородській області є внутрішнім конфліктом

Бойові дії ведуть підрозділи, які складаються з російських громадян.

Юсов: Ситуація у Бєлгородській області є внутрішнім конфліктом
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ситуація в Бєлгородській області Російської Федерації є внутрішнім конфліктом, Україна не причетна до цих подій.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

“Сили безпеки і оборони України визволяють українську територію і деокуповують наші землі для того, щоб вийти на міжнародно визнані кордони зразка 1991 року. Усе, що відбувається на території РФ — це внутрішні російські конфлікти”, — сказав Юсов.

Він зазначив, що структури, які взяли на себе відповідальність за заходи в Бєлгородській області - легіон "Свобода Росії” і “Російський добровольчий корпус”, - складаються з громадян РФ, які зі зброєю в руках захищають Росію від путінського режиму.

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Нагадаємо, що російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. Перед цим у прикордонних районах пролунали вибухи.

Україна спостерігає за операціє "Руського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області, але не має до цього стосунку, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні запроваджено режим контртерористичної операції.

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