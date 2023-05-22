Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності

Міністерство освіти і науки займається формуванням нової культури доброчесності та працює над відповідними змінами до законодавства. Про це міністр Оксен Лісовий повідомив у інтервʼю LB.ua.

Міністр зазначив, що свою дисертацію, в плагіаті у якій його звинувачували, він віддав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, але результатів ще не отримав.

Лісовий сказав, що "у контексті академічної доброчесності ми зараз теж укладаємо новий суспільний договір, формулюємо нову ідею доброчесності, нові правила". Які саме – він поки не розкрив, але зазначив, що у дисертаціях відійдуть від моральних вимог і будуть "надавати більше академічної свободи університетам". Не має бути такого, що вимагається певний об’єм і автор мусить “надувати” дисертацію або диплом, бо його дослідження вміщується в 15 сторінок, а треба 100. У нас уже немає кандидатських дисертацій як таких, є PhD, це вже наближено значною мірою до світової моделі.

"Раніше ми жили в радянській культурі. На мене, наприклад, ця культура досить довго тиснула. Її дуже точно характеризує жарт, популярний раніше в освітньому та науковому колах: “Ты можешь доктором не быть, но кандидатам быть обязан”... Це взагалі про культуру та каргокульт, який був і зберігся. От ти повинен бути кандидатом. Ненормальним вважалося очолювати заклад і не бути кандидатом", – сказав він.

Лісовий очолював Малу академію наук із 2004 року. Кандидатську дисертацію із філософської антропології та філософії культури він захистив у 2012 році, коли міністром освіти і науки був проросійський Дмитро Табачник.

"Почалися досить серйозні репресії всіх, хто не так думав і не так дихав. І ми вибудовували певну систему захисту, у тому числі набували певних формальних статусів", – розповів новий очільник МОН про часи влади експрезидента Віктора Януковича.

"Мене звільнили відразу, у кабінеті на цьому поверсі, де ми зараз з вами розмовляємо. Але я недовго побув звільненим – депутатам вдалося відстояти МАН і відстояти мене. Тоді мені сказали люди, які підтримували МАН, що треба вибудовувати певну стратегію оборони, бо від мене не відчепляться", – додав він.

За словами Лісового, він значною мірою бачив єдиний шлях для змін через молодь, і його завданням було цю молодь захистити.

"У тому числі від реалій світу, в якому реванш Януковича і Табачника загрожував існуванню нашої країни. Власне тому ми і вирішили здобувати формальні статуси, хоча й мали до того відповідне ставлення. Але тематика дисертації мені була цікава", – додав він.

Лісовий зазначив, що спочатку займався темою дисертації, дискутував, багато читав і писав ключові речі, "а потім потихеньку ставало все більше формальностей, до яких я поставився недостатньо уважно. І зрештою їх стало стільки, що вже важко було зрозуміти, навіщо взагалі потрібна моя робота".

"Питання в тому, чи це потрібно взагалі і чи можна це назвати наукою. Тому сьогодні ми працюємо над формуванням нової культури доброчесності. Зараз на експертизі відповідні законопроєкти. І буде ряд політик і змін, які я особисто буду підтримувати і впроваджувати", – пообіцяв міністр.

Нагадаємо, що Оксена Лісового призначили міністром освіти і науки в березні цього року. Він очолив міністерство після Сергія Шкарлета, призначеного міністром мінімальною кількістю голосів у грудні 2020. До цього він з червня був в.о. Протести через Шкарлета почалися ще до його призначення – через скандал із плагіатом. У червні 2020, коли Шкарлет був лише претендентом, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Не минуло й доби після того, як Лісовий став міністром, як зʼявилась інформація щодо можливого плагіату в його кандидатській. Міністр повідомив, що подав дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, а в разі виявлення порушень – відмовиться від наукового ступеня.