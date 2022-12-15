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На деокупованій частині Херсонщині зафіксували десятки випадків сексуального насильства

Це більше, ніж в інших деокупованих областях України.

На деокупованій частині Херсонщині зафіксували десятки випадків сексуального насильства
Фото: Офіс Генпрокурора

В Херсонські області зафіксували 64 випадки сексуального насильства. Це більше, ніж в інших деокупованих областях України. З’ясуванням цих фактів на Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон. У складі групи прокурори, поліцейські, психологи та експерти Global Rights Compliance. Протягом 7-11 грудня вони відвідували звільнені населені пункти і документували випадки злочинів російських військових. Попередній виїзд відбувся у жовтні.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

«Ми безпосередньо спілкуємось з людьми. Розповідаємо, що саме відноситься до СНПК (сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом) і чому важливо такі випадки не замовчувати. Пояснюємо, яку допомогу постраждалі можуть отримати, як їхні персональні дані будуть захищені. На жаль, випадки сексуального насильства під час окупації – непоодинокі», – пояснив прокурор профільного управління Офісу Генпрокурора Олександр Клещенко.

Серед найбільш поширених фактів СНПК – примусове оголення, зґвалтування, катування електрострумом геніталій.

«Наше основне завдання – виявити факти сексуального насильства, вчинені російськими військовими. Отримуємо таку інформацію під час спілкування з населенням, головами громад, місцевим медперсоналом. Допомагає, що в складі мобільної групи є жінки і психологи», – розказав заступник начальника управління превентивної діяльності - начальник відділу дільничних офіцерів поліції ГУНП в Херсонській області Андрій Хурса.

Мобільну групу супроводжували експерти Global Rights Compliance – організації, що спеціалізується на міжнародному гуманітарному, кримінальному праві та захисті прав людей в зонах конфліктів по всьому світу. Експерти використовують цей досвід для впровадження кращих практик, в центрі яких – допомога постраждалим від СНПК.

Зазначається, що наразі Офісом Генерального прокурора встановлено 154 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засуджено. 

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей. Дітей в катівнях не годували, воду давали через день і розповідали, що батьки від них відмовилися.

Як раніше повідомлялося, Нацполіція відкрила понад 48 тис. проваджень щодо злочинів російських військових. 

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