Росія криміналізує Європу. Світ повинен розуміти загрозу, – Маляр

Експансія Росії в інші країни почалася вже давно.

Російська Федерація фінансує політичні проєкти та партії ЄС, мистецькі заходи, пресу з європейськими назвами. Агресор сьогодні криміналізує Європу. Тому всі кроки вже зроблені. Наступні – це вже військова експансія.

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Нам і всьому світу не варто розслаблятися, бо кінцева мета РФ – це повне завоювання та контроль над Україною. Якщо вони досягнуть мети, приміром, то далі вони рухаються на інші держави. Світ повинен це розуміти”, – заявила вона.

Маляр підкреслила, що експансія Росії в інші країни почалася вже давно.

“Насамперед на це мають звернути увагу західні країни. Бо Росія там сьогодні фінансує і політичні проєкти, і лояльні до них політичні партії, і мистецькі заходи, і купує пресу з такими гарними європейськими назвами. За якими насправді стоять власники – власники-росіяни. Найважливіше – це експансія криміналітету, який сьогодні у російській владі. І Росія сьогодні криміналізує Європу. Тому всі кроки вже зроблені. Наступні – це вже військова експансія. Тому ми маємо бути свідомі, коли попри успіхи українських збройних сил, Росія не полишає свою мету – це повний контроль над Україною”.

Раніше Ганна Маляр заявляла, що цього тижня російська пропаганда зосередила свої зусилля на прогнозуванні неминучої енергетичної кризи в Україні. Пропагандисти таким чином намагаються спровокувати протестні настрої всередині України для початку переговорів.