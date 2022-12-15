Печерський райсуд арештував низку преміум-готелів та два ТЦ в Києві, якими володіють росіяни

Суд заарештував готелі та торговельні центри, якими фактично володіють громадяни Росії. Йдеться про сім готелів та два ТЦ, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зокрема, ухвалою Печерського районного суду міста Києва накладено арешти із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych (м. Київ), Premier Hotel Dnister (м. Львів), Premier Hotel Odessa (м. Одеса), Premier Compass Hotel Oleksandriya (м. Олександрія), приміщення ТВК "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" (м. Київ), а також на корпоративні права та акції визначених товариств.

"ДБР у тісній взаємодії з Офісом генерального прокурора встановило, що номінальними бенефіціарними власниками вказаних об’єктів є іноземні громадяни та компанії-нерезиденти, які безпосередньо пов’язані із громадянами країни-агресора. У тому числі йдеться про високопосадовців та депутатів держдуми російської федерації", – зазначили в Бюро.

ДБР перевіряє причетність цих росіян до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України. Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України (обленерго) та іншими бізнесами країни.

11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах (Житомиробленерго, Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго та Рівнеобленерго) та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути ці ж особи.

Також 30 листопада 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру за частиною третьою статті 110 Кримінального кодексу України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") заступнику голови державної думи Росії Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, Автономної Республіки Крим, до складу РФ як новоутворених суб’єктів федеративної республіки.

Нагадаємо, що перераховані пʼять обленерго контролюють росіяни Олександр Бабаков, Євгеній Гінер і Михайло Воєводін. Нещодавно СБУ провела обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка володіє цими обленерго.

Ця компанія є кінцевим бенефіціаром столичного ТЦ "Метроград", розташованого в центрі міста. Також вона володіє "Метрополісом".