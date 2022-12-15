Головними стратегічними цілями РФ залишається захоплення всієї території України, – Громов

У найближчій перспективі ворог зосереджуватиметься на захопленні всієї території Донецької і Луганської областей.

Головними стратегічними цілями Росії залишається захоплення всієї території України, недопущення її євроатлантичної інтеграції країни. Кремль усвідомлює, що в короткостроковій перспективі досягти перемоги неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, щоб виснажити Україну та її союзників.

З метою примушення України до переговорів та стратегічної паузи для відновлення сил росіяни не послаблюють психологічного та економічного тиску на державу, зокрема масовими ракетно-артилерійськими ударами по обʼєктах інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Після успіхів сил оборони на Херсонському і Харківському напрямках Росія була вимушена внести зміни в плани щодо захоплення України. У найближчій перспективі окупанти зосереджуватимуться на взятті під повний контроль Донецької і Луганської областей.

Кремль нарощує показники власного виробництва техніки за рахунок знищення її якості та активує укладання договорів із іншими країнами для їх постачання. Також Росія в листопаді ухвалила законодавство для розширення категорій осіб, які можуть бути призвані. Зокрема, осіб, що відбувають покарання за злочини. У мирний час дозволили проходити військову службу з подвійним громадянством. Це зроблено, аби завербувати трудових мігрантів, що перебувають на російській території. З 6 млн мігрантів 45% – чоловіки призовного віку.

Примусову мобілізацію росіяни проводять на тимчасово окупованих територіях України. На території Білорусі з середини жовтня триває нарощування російської військової присутності. Кремль використовує білоруських офіцерів та полігони для навчання росіян.

У Білорусі також йде переміщення російської техніки. Минулого тижня на два полігони перемістили по одному батальйонному комплекту танків. На аеродром перекинули три Міг 31К, що є носіями "Кинджалів", та літак А 50У дального локаційного виявлення.

"Це насамперед свідчить про нарощування можливості агресора наносити авіаційні удари по території України", – заявив Громов.

Він наголосив, що зараз на території Білорусі відсутні необхідні компоненти повітряного угруповання, які можуть забезпечувати діяльність при наступі. За оцінкою Генштабу, ймовірність наступу з Білорусі зараз залишається низькою. Але в прикордонній Брестській області білорусів вербують в "самооборону". За державну зраду військових впровадили смертну кару. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є підготовкою до участі в війні.

"Протягом тижня противник завдав 15 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Києва та ракетного удару в районі Великої Писарівки. Здійснив 32 обстріли позицій військ і цивільної інфраструктури в районах шести населених пунктів Чернігівської області та 16 – Сумської", – додав Громов.

Також росіяни намагаються захопити все більше територій Донецької області. За цей тиждень на сході відбулося 388 бойових зникнень із противником.

На Харківському і Купʼянському напрямках ворог вів безуспішні спроби наступу, завдавав ударів по військових і цивільних.

На Лиманському напрямку захисники протистояли спробам наступу в районах семи населених пунктів. Ворог бив ракетами по цивільній інфраструктурі та авіаційних ударів по позиціях військ. У ході наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км в районі н.п. Діброва. В районі Білогорівки ворог пробує прорвати оборону на Верхньокамʼянське, щоб охопити Білогорівку з півдня.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у районі Яковлівки, Соледара, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Озерянівки, Майорська. Активно застосує "вагнерівців".

За 1-2 грудня до луганських лікарень доставили 500 окупантів, переважно – найманців ПВК "Вагнера".

Попри втрати, ворог намагається заблокувати і взяти під контроль Бахмут.

На Авдіївському і Новопавлівському напрямках сили оборони стримували наступальні дії окупантів. На Запорізькому і Херсонському напрямках протягом тижня відбулося три бойових зіткнення. Веде обстріли і удари.

У Кримському операційному районі успішні дії сил оборони України на півдні та в Чорноморській зоні змусили росіян посилювати оборону окупованого Криму. Росіяни нарощують фортифікаційні споруди, на аеродромах розгорнули засоби РЕБ.

З 8 грудня ворог завдав 41 ракетного удару, зокрема двох – керованими авіаракетами біля Новогригорівки, 38 ударів – з С300 в районах 17 населених пункти. Застосували 32 безпілотники-камікадзе проти енергетичних обʼєктів. Сили і засоби оборони збили 22 безпілотники. Протягом тижня артилерія била по ворожих обʼєктах, зокрема 150 районах зосередження окупантів та техніки.

Нагадаємо, на думку міністерства оборони Великої Британії, наразі навряд білоруські війська чи російські підрозділи, які проводять навчання в Білорусі, становлять силу, що здатна здійснити новий успішний наступ на північ України.