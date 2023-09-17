У Міжнародному суді ООН поновлюються слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид

Цей етап слухань триватиме до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію буде винесено пізніше.

18-27 вересня Міжнародний Суд ООН у Гаазі проведе слухання по справі України проти РФ "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У цій справі Україна доводить, що саме РФ, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді", порушила Конвенцію 1948 року.

На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. Російська сторона висунула попередні заперечення і представить їх 18 вересня.

Одна зі сторін - традиційно це відповідь - може оскаржити юрисдикцію суду у справі або заявити, що суд не може розглядати справу з інших причин, пояснили в пресслужбі Міжнародного суду ООН. У разі такої сторони висуває заперечення проти юрисдикції суду або прийнятності скарги, а суд передбачає розгляд по суті. Інші сторони пропонуються відповісти на ці заперечення. Письмові заяви будуть опубліковані судом у перший день слухання, що допоможе краще досягти їхньої позиції, кажуть експерти. А втім, позиція України і так зрозуміла, а ось які аргументи наведе Росія - поки що невідомо.

Тоді суд заслухає сторони і винесе рішення. Якщо він визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятим, розгляд по суті відновитися. В іншому випадку - завершиться.

Цей етап слухань триватиме до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію буде винесено пізніше. Чи розглядати справу по суті - вкрай важливо ще й тому, що це вплине на забезпечувальні заходи, які хочуть і суто юридично, але є чинними. Якщо суд погодиться з РФ і визнає, що не має юрисдикції, то забезпечувальні заходи будуть скасовані.

Нагадаємо, Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабного вторгнення 26 лютого 2022 року. У жовтні Росія заперечила проти юрисдикції Міжнародного суду.