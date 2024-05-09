США пропонують Ізраїлю способи перемоги над ХАМАС без операції в Рафасі

США закликають Ізраїль відмовитися від масштабної наземної операції в місті Рафах у Смузі Гази.
Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі.
“Президент і його команда впродовж кількох тижнів чітко наголошували, що ми не підтримуємо велику наземну операцію в Рафаху, де переховується більше мільйона людей, які не мають більше безпечного притулку”, - зазначив Кірбі.
Радник Білого дому нагадав, що президент США Джо Байден заявляв про це як публічно, так і під час розмов з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
“Ми запропонували альтернативні методи перемоги над ХАМАСом, які не включають великої наземної операції в Рафаху. Ці переговори з ізраїльським урядом тривають”,- додав Джон Кірбі.
Він уточнив, що ці методи передбачають, зокрема, допомогу Ізраїлю, щоб забезпечити, аби кордон між Газою та Єгиптом не міг бути використаний для контрабанди зброї для ХАМАСу.
Також США могли б допомогти Ізраїлю знищити лідерів ХАМАСу включно із Сінваром.
Крім того, США можуть долучитися до створення структури управління в Смузі Гази, альтернативної ХАМАС. США можуть допомогти організувати безпечні місця, забезпечити санітарні умови та гуманітарку для палестинців.
Операція в Рафасі
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Штати призупинили постачання партії наступального озброєння після того, як ЦАХАЛ почав бомбардувати Рафах – пикордонний з Єгиптом район, куди під час війни втекли близько 1,7 млн палестинців. Західні лідери неодноразово застерігали Ізраїль від розгортання там операції, але країна стверджує, що це є необхідним для повалення ХАМАСу. Ізраїль неодноразово звинувачували у вбивстві і каліцтві цивільних людей під час його операції в смузі Гази.
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7 травня ЦАХАЛ заявив про взяття під контроль КПП в Рафасі. За ніч до цього місто зазнало бомбардувань. В Ізраїлі заявили, що операція в Рафасі не припиниться, допоки там не ліквідують усіх терористів або не звільнять заручників.
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Спершу інформацію про призупинення американської допомоги на умовах анонімності джерел публікували в медіа, а потім це підтвердив міністр оборони США.
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Нині ж президент США Джо Байден особисто підтвердив, що Ізраїль не отримає наступальної зброї, якщо почне повномасштабний наступ на Рафах.
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З понеділка Рафах покинули близько 80 тис. осіб.