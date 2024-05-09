США пропонують Ізраїлю способи перемоги над ХАМАС без операції в Рафасі

США закликають Ізраїль відмовитися від масштабної наземної операції в місті Рафах у Смузі Гази.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі.

“Президент і його команда впродовж кількох тижнів чітко наголошували, що ми не підтримуємо велику наземну операцію в Рафаху, де переховується більше мільйона людей, які не мають більше безпечного притулку”, - зазначив Кірбі.

Радник Білого дому нагадав, що президент США Джо Байден заявляв про це як публічно, так і під час розмов з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

“Ми запропонували альтернативні методи перемоги над ХАМАСом, які не включають великої наземної операції в Рафаху. Ці переговори з ізраїльським урядом тривають”,- додав Джон Кірбі.

Він уточнив, що ці методи передбачають, зокрема, допомогу Ізраїлю, щоб забезпечити, аби кордон між Газою та Єгиптом не міг бути використаний для контрабанди зброї для ХАМАСу.

Також США могли б допомогти Ізраїлю знищити лідерів ХАМАСу включно із Сінваром.

Крім того, США можуть долучитися до створення структури управління в Смузі Гази, альтернативної ХАМАС. США можуть допомогти організувати безпечні місця, забезпечити санітарні умови та гуманітарку для палестинців.

Операція в Рафасі