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У Prozorro відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі

Звіти міститимуть назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю. 

У Prozorro відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі
Фото: prozorro.gov.ua

У системі Prozorro з 23 квітня відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі, у випадку послуг з харчування замовникам треба буде звітувати про ціну за одиницю кожного продукту.

Про це повідомляє Міністерство економіки. 

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун відтепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях. До цього їх зобов'язує нова редакція Закону "Про оборонні закупівлі". 

"З нашого досвіду, лише сам факт того, що інформація про ваші закупівлі буде публікуватися в Prozorro, є стимулом більш ретельно підходити до їх проведення", — сказала Бігун. 

Вона уточнила, що оборонні замовники звітуватимуть про закупівлі харчування, речового майна, пального тощо на суму від 200 тис. грн для товарів і послуг та 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю. 

У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. 

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом 10 днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Нагадаємо, що 28 лютого Міністерство оборони відкрило ціни на харчування для військових.

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